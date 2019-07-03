المياه تغرق متنزه الزوراء وتحوله الى مستنقع

2019/07/03 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل "الغدير" ان" مناسيب المياه اغمرت المنتزه بشكل كامل بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات فجأة".هذا وتشهد مناسيب مياه دجلة والفرات ارتفاعا كبيرا بين فترة واخرى ما يؤدي الى غرق المناطق الواقعة بمستوى النهر.انتهى..م.م

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