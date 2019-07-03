2019/07/03 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… يبحث منتخب الناشئين، عن تعويض اخفاقه في مباراته الاولى، حين يواجه نظيره الكويتي ضمن الجولة الثانية من بطولة غرب اسيا لكرة القدم للناشئين.وواصل منتخب الناشئين تحضيراته للمواجهة، من اجل تعويض خسارته الاولى امام نظيره السعودي بهدف دون رد في الجولة الاولى من المسابقة.وستقام المباراة على ملعب الزرقاء في العاصمة الاردنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يبحث عن التعويض من بوابة الكويت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يبحث عن التعويض من بوابة الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).