العراق يطرح آلية خاصة لشراء الطاقة من إيران

2019/07/03 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى العراق إلى إنشاء «منفذ» مالي، يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، انعكاساً لآلية أوروبية

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