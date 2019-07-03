ماهي آفاق الدولار كسلاح في السياسة الخارجية الأميركية؟

2019/07/03 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر تقرير أميركي حديث من الاستخدام المكثف لعملة الدولار والحظر التجاري من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية للضغط على

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