السجن سبع سنوات لمدان ابتز فتاة عبر الفيس بوك

2019/07/03 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- وكالة النبأ للأخبار/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، ان المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان اقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتها على مبلغ من المال مقابل عدم نشر صور خاصة.وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس، ان "المحكمة نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة في العاصمة بغداد من خلال اختراق حسابها عبر الفيس بوك والحصول على صور الضحية ومن ثم بدأ بمساومتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها الشخصية".

واضاف، ان "المتهم اعترف امام المحكمة بجريمته وان عملية القبض عليه جرت من خلال كمين اعد من قبل القوات الامنية بناءً على أوامر قضائية".

واشار البيان الى، ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات لتقضي بسجنه لمدة سبع سنوات".



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