انقاذ عائلة من 7 افراد بعد ان حاصرتها النيران وسط بغداد

2019/07/03 | 16:00

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، 03 تموز، 2019، انقاذ عائلة من 7 افراد بعد ان حاصرتها النيران ...





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