2019/07/03 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، 03 تموز، 2019، انقاذ عائلة من 7 افراد بعد ان حاصرتها النيران ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انقاذ عائلة من 7 افراد بعد ان حاصرتها النيران وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، 03 تموز، 2019، انقاذ عائلة من 7 افراد بعد ان حاصرتها النيران ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انقاذ عائلة من 7 افراد بعد ان حاصرتها النيران وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انقاذ عائلة من 7 افراد بعد ان حاصرتها النيران وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).