2019/07/03 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أعظم مدن العالم القديم تقترب من اللاحئة العالمية للتراث - تقرير ذو الفقار الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3ay3pkhOxII
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أعظم مدن العالم القديم تقترب من اللاحئة العالمية للتراث - تقرير ذو الفقار الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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