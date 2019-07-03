نائب سابق يستهجن مطالبات ايقاف الاستثمار في حزام بغداد

2019/07/03 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استهجن النائب السابق محمد اللكاش، الاربعاء، المطالبات بايقاف المشاريع الاستثمارية في المناطق المحيطة بمطار بغداد.

وقال اللكاش في بيان تلتقت وكالة العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، انه "ليس من المستغرب ان نسمع هذه الأصوات الشاذة التي تطالب بايقاف المشاريع الاستثمارية بالمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي وإيقاف عجلة الاستثمار بحجة التغير الديموغرافي".وأضاف ان "هذه الأصوات التي نسمعها الان هي نفسها التي أججت الاحتراب الطائفي في سنوات سابقه"، داعيا هيئة الاستثمار الى "المضي في مشاريعها الاستثمارية في جميع أنحاء العراق ومنها العاصمة بغداد دون الالتفات الى هذه الأصوات الطائفية".يذكر ان مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر والمنعقدة بتاريخ 2019/5/14 استثمار الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي استنادا الى احكام الماده( 7/ب) من قانون الاستثمار.





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