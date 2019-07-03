لمرضى السكري.. احذروا هذه الفاكهة!

2019/07/03 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اذا تم تشخيص مرض السكري أو حالة ما قبل السكري لا ينبغي أن يكون ذلك مانعاً من الاستمتاع بالأطعمة المفضلة، خاصة الفواكه لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات.في المقابل، هناك أطعمة مصنّعة مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة من الأفضل الابتعاد عنها نهائياً، إلاّ أنّ تناول الفواكه باعتدال مفيد لاحتوائها على سكر طبيعي وألياف ومغذيات […]

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