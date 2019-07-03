2019/07/03 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع المنتدى البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو أعماله بمشاركة نحو 400 برلماني وخبير يمثلون 132 دولة بينها سورية ممثلة بوفد من مجلس الشعب برئاسة نائب رئيس المجلس نجدة أنزور.وضمن اجتماع الطاولة المستديرة الثالثة تحت عنوان “جدول الأعمال التشريعي البيئي من أجل التنمية المستدامة” أشار زياد سكري رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد سورية بالمنتدى البرلماني الدولي يطالب بمنع التدخلات الخارجية في شؤون الدول النعيم نيوز.

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