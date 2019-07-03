مناشف المطبخ تشكل خطرا على الصحة

2019/07/03 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتجاهل الكثير من ربات البيوت الحفاظ على نظافة مناشف المطبخ التي يستخدمنها في تجفيف الصحون وأواني الطبخ بعد غسلها، مما يعود بأضرار صحية عديدة على أفراد الأسرة.وبحسب خبيرة التنظيف راليستا برودانوفا، فإن تجاهل أو إهمال غسل مناشف المطبخ قد يؤدي إلى تراكم الجراثيم والبكتريا عليها، ويجعل استخدامها المتكرر سبباً للإصابة بالأمراض.وأضافت الخبيرة، بأن مناشف المطبخ تمثل أرضية خصبة لتكاثر الجراثيم والمكروبات الضارة لأنها عادة ما تكون رطبة ودافئة بسبب الاستخدام المستمر، ولأنها تتلامس مع كل أنواع الأسطح، بدءاً من اليدين المتسختين وانتهاء بأواني المطبخ.ونصحت راليستا في حديث لها مع موقع “ميترو” الإلكتروني، ربات المنازل بغسل مناشف المطبخ بشكل يومي، أو استبدالها بأخرى نظيفة كل صباح، لتفادي الإصابة بأي أمراض.كما أوصت راليستا، ربات المنازل بتجنب غسل مناشف المطبخ مع الملابس المتخسة، مثل الجوارب القذرة أو الأحذية الرياضية، إضافة إلى تنظيف اليدين بعد غسل الصحون بشكل جيد، ومن ثم استخدام المناشف النظيفة.

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