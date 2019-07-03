وزير الدفاع العراقي يلتقي قائد الناتو قبل مغادرته العراق

2019/07/03 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل وزير الدفاع السيد نجاح الشمري، في مكتبه، امس الثلاثاء القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديد في بغداد الجنرال تود د.والترز وأعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان الأربعاء أن ضابطة كندية هي الارمنية البريغادير جنرال جيني كارينيان ستتولى، اعتبارا من الخريف المقبل، قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، وقوامها 580 عسكريا نحو...

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