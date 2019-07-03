تجنب 8 أطعمة للوقاية من السكري والسرطان والوفاة المبكرة

2019/07/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذا كنت ممن يحرصون على صحتهم، لأجل وقاية جسمك من الأمراض، فإن الطعام الذي تأكله من أول الأشياء التي يتوجب عليك أن تلتفت إليها

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