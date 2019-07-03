فرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة يرفض تصريح قائد عمليات البصرة بتهديد الصحفيين

2019/07/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض فرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة، تصريح قائد عمليات البصرة بتوقيف وسجن الاعلامي والصحفي الذي يحضر لتغطية التظاهرات، عادةً اياه انتهاكاً للحريات الصحفية وخرقاً لمواثيق العمل الإعلامي.وقال في بيان” اننا نستغرب ونرفض ماجاء بتصريح قائد عمليات البصرة (بتوقيف وسجن الاعلامي والصحفي الذي يحضر لتغطية التظاهرات)، ونعتبره انتهاكاً للحريات الصحفية وخرقاً لمواثيق العمل الاعلامي […]

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