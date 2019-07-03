بالأرقام.. مؤشرات تداول سوق العراق للاوراق المالية لليوم الأربعاء

2019/07/03 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق مؤشر الاسعار ISX 60 في جلسة تداولات سوق العراق للاوراق المالية، لليوم الأربعاء، على (488.29) نقطة منخفضا بنسبة (0.9) عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (492.74) نقطة.

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