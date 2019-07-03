مع اشتداد العقوبات على إيران.. ارتفاع أسعار مواد غذائية 300٪

2019/07/03 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ مع اشتداد العقوبات الخانقة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران والتي أصابت الاقتصاد الإيراني بشلل شبه تام قفزت أسعار مواد غذائية أساسية بنسبة تقارب 300 بالمائة.وحسب وكالة إيسنا للأنباء نقلا عن دائرة الإحصاء الإيراني كان للبطاطس ومعجون الطماطم والبصل حصة الأسد في ارتفاع الأسعار قياسا بربيع العام الماضي، حیث ارتفع سعر البطاطس 296 بالمائة ومعجون الطماطم 245.6 بالمائة والبصل 156 بالمائة والطماطم 143 بالمائة والسكر 119.4 بالمائة.ولم ينحصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية التي سبق ذكرها حيث ارتفع سعر لحم الخراف 104 بالمائة ولحم البقر 119 بالمائة والدجاج 57 بالمائة، وفي الفترة نفسها سجل سعر الأرز الإيراني ارتفاعا قدره 65 بالمائة.

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