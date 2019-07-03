2019/07/03 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رحب المرجع الديني بشير النجفي بقرار الحكومة العراقية حصر القوات المسلحة المتواجدة على الارض حفاظا على القوة الوطنية من التشتت والتشرذم وابعادها عن التسييس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجع ديني كبير يرحب بحصر القوات المسلحة في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجع ديني كبير يرحب بحصر القوات المسلحة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).