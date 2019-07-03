نائب: البرلمان سينهي جزء كبيرا من مناصب الوكالة قبل انتهاء تمديد الفصل التشريعي

2019/07/03 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، الأربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل قوائم تضم جزء كبيرا من المناصب الخاصة التي تدار بالوكالة لمجلس النواب، فيما بين أن البرلمان سينهي التصويت على تلك القوائم قبل انتهاء تمديد فصله التشريعي الثاني.وقال حسين في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الهدف من […]

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