حقائق جديدة عن معاناة الايزيديين الناجين من داعش

2019/07/03 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكدت ناجية ايزيدية من داعش خلال مؤتم صحفي، اليوم الاربعاء، ان الايزيديون يخافون كشف هوياتهم في المخيمات وبعضهم غير هوية الأحوال المدنية

وقالت الناجية

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