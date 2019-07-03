نجم برشلونة يحسم موقفه النهائي من الأرجنتين

2019/07/03 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، عن موقفه من الاستمرار في اللعب برفقة منتخب بلاده، عقب خروجه من منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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