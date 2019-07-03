تفجير منزل طبيب جراح شرقي الموصل

2019/07/03 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد ضابط في شرطة نينوى ، اليوم الاربعاء ، عن تفجيرعبوة ناسفة بمنزل دكتور جراح في منطقة المالية شرقي الموصل .

وقال النقيب امير واثق ان ” مسلحين مجهولين فجّروا عبوة ناسفة بمنزل الدكتور الجراح عماد هاشم ما أسفر عن ترك اضرار مادية فيه “.

مضيفاً ان” الانفجار لم يخلف اضرار بشرية كون المنزل متروك من قبل عائلة الطبيب منذ ثلاثة اعوام “.

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