المنافذ الحدودية: أعتقال مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في زرباطية

2019/07/03 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن إلقاء القبض على مسافر أيراني، بحوزتهِ مادة مخدرة نوع " ترياك تزن 40 غم" في منفذ زرباطية الحدودي يروم إدخاله إلى البلد.واوضحت الهيئة خلال بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تم ذلك بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات المنفذ".

واضافت الهيئة، انه "تم إحالة المسافر وفق محضر اصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ".

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