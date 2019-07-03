مقتل امرأة واصابة 3 من اقاربها بسبب (النهوة) في الديوانية

2019/07/03 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى حادث بسبب (النهوة) العشائرية الى مقتل أمراة واصابة ثلاثة اخرين من اقربائها في محافظة الديوانية .وقال مصدر في مديرية شرطة الديوانية :” ان الحادث وقع في ناحية سومر،عندما فتحت النار بواسطة بندقية كلاشنكوف على المرأة وزوجها وابنتها وزوجة ابنها ، مما ادى الى مقتلها واصابة الاخرين اصابات خطيرة “.واضاف” ان قوة مشتركة […]

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