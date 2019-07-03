2019/07/03 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلنت مديرية المرور العامة، إيقاف تسجيل المركبات التي تحمل لوحات اقليم كردستان.وذكرت المديرية اليوم الاربعاء في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC”، أنه “تم ايقاف تسجيل المركبات الشمالية حسب المحضر الموقع بين وزارة الداخلية – مديرية المرور العامة، وحكومة اقليم كردستان”.وبينت أنه “تنسب ايقاف العمل بالفقرة 2 لسنة 2016 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تصدر قراراً مهما بشان تسجيل مركبات الاقليم المركز الخبري الوطني.

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