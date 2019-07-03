2019/07/03 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الأربعاء، ان الاتحاد اختار مرشح منصب محافظ كركوك خلال اليومين الماضيين.وقال خوشناو لـ /المعلومة /، إن “منصب محافظ كركوك تم اختياره خلال الاجتماعات الماضية ولكن سيعلن الاسم رسميا في مؤتمر صحفي قريبا”، مشيرا إلى أن “الاسم هو من كركوك وليس تابعا لحزب معين”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني: مرشح واحد تم اختياره لمنصب محافظ كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوطني الكردستاني: مرشح واحد تم اختياره لمنصب محافظ كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).