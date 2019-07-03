مجلس الأمن الوطني يعقد جلسته الدورية برئاسة عبد المهدي

2019/07/03 | 16:31

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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي، فقد بدأت الجلسة بـ"تقديم رئيس مجلس الوزراء ايجازا عن آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار".





وناقش المجلس، وفقا للبيان، "عددا من المواضيع المعدّة لجدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها ملف النازحين، حيث جرى متابعة اوضاع النازحين وسبل توفير المتطلبات الأمنية وتأمين سبل عودتهم واستقرارهم".

واضاف: "كما بحث المجلس عقود التسليح ومذكرة التعاون بين العراق وارمينيا في مجال الأمن والدفاع".

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وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات البصرة تلقت الفيديو الذي يضم

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