وزير الصناعة يبحث مع وفد ايراني تعزيز التعاون المشترك

2019/07/03 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..بحث وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري مع الملحق العسكري الايراني والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين .

و اكد الجبوري أثناء اللقاء رغبة وزارة الصناعة والمعادن بالعمل مع الجانب الايراني وفتح افاق جديدة للتعاون والتنسيق بين الطرفين، معربا عن امله ان تشهد العلاقات الاقتصادية مع الجانب الايراني مزيدا من التطور والتوسع.

وأشار الى ان العراق بحاجة الى الانفتاح على جميع الدول لاسيما دول الجوار للأستفادة من خبراتها في المجال الصناعي لغرض اقامة مشاريع اعادة البناء والاعمار في المحافظات العراقية، مستعرضا الفرص الاستثمارية المطروحة لدى وزارة الصناعة والمعادن لجذب الشركات الاجنبية الراغبة لابرام اتفاقات للشراكة بعيدة الامد مع الوزارة لانتاج منتجات بمواصفات عالية الجودة وبكافة المجالات المدنية منها والعسكرية .

من جانبه اكد الوفد الايراني رغبته بالعمل داخل العراق مستعرضا امكانياته في المجال الصناعي ولاسيما الصناعات الحربية، مبديا الرغبة في الاستفادة من الفرص الاسثمارية المطروحة من قبل وزارة الصناعة والمعادن وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين

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