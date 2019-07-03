الأمم المتحدة: أكثر من 100 قتيل في أعمال عنف جديدة في جنوب السودان

2019/07/03 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تفاقم النزاع في منطقة في جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين على أيدي الأطراف المتنازعة.وذكرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) أن المدنيين “تعرضوا لاستهداف متعمد ووحشي” في الإقليم الاستوائي (جنوب) منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر/أيلول الماضي، مؤكدة مقتل

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