ماجد الشمري - الانقلاب الوظيفي والقيمي لاثداء النساء!.(2)

2019/07/03 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري متى،وكيف،ولماذا حدث هذا الانقلاب الكبير من وظيفة بايولوجية طبيعية لعضو في جسد الانثى البشرية الى اداة ورمز ومركز في المنظومة الشبقية-الغريزية الذكرية، وعنصر جديد في توليد الاثارة الجنسية وتكثيفها ورفعها لاقصى منسوب لبلوغ الاوركازم وتفجر الذروة؟!.لم اكتسحت وصادرت عاصفة الجنس الحداثي-المتمدن هذا الجزء المرتبط بديمومة الحياة لتضمه الى بقية التضاريس البؤرية في خارطة الجسد الانثوي لتعميق المركب الجنسي ......

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