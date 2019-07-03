محمد الفقي - قواعد اللعبة

2019/07/03 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الفقي في فيلم (سبعة، 1995) للمخرج الأمريكي ديفيد فينشر، يبدأ خيط اكتشاف القاتل بحصول المحققين البوليسيين (مورجان فريمان وبراد بت)، وبطريقة غير شرعية، على قائمة قارئي الكتب المشبوهة؛ تلك القائمة التي تعدها –سراً- وكالة المباحث الفيدرالية، والتي تتتبع فيها الكتب "الخطيرة" التي يستعيرها رواد المكتبات العامة في أمريكا.إذن، يبدأ خيط اكتشاف القاتل نتيجة غش في قواعد اللعبة؛ اللعبة التي تقوم -كما في كل فيلم بو......

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