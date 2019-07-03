عامر الفايز: تمديد الفصل التشريعي ضروري لإنجاز ملف الوكالات والسفراء

2019/07/03 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، أن قرار تمديد الفصل التشريعي للبرلمان، جاء لدعم برنامج الحكومة وإنجاز ملف الوكالات.

وقال الفايز في تصريح، إن القرار جاء بناءً على رغبة النواب من أجل إنهاء ملف العمل بالوكالات، والتصويت على السفراء، وإكمال الكابينة الوزارية بشأن حقيبة التربية، ودعم البرنامج الحكومي، مشيرا الى وجود عدد من القوانين المهمة التي تلامس المواطن، ستدرج على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليها.

وأكد الفايز، عزم مجلس النواب تعديل نظامه الداخلي لمحاسبة النواب المتخلفين عن أداء اليمين الدستورية، مبينا ان رئاسة البرلمان شكلت لجنة نيابية من أجل تعديل النظام الداخلي للبرلمان لمعالجة الخلل الحاصل خلال الفترة الماضية.

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