English | كوردى

شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 2-7-2019 | وفاة 3 عمال نتيجة احتراقهم داخل مركبة كبس النفايات اثناء تادية واجبهم


شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 2-7-2019 | وفاة 3 عمال نتيجة احتراقهم داخل مركبة كبس النفايات اثناء تادية واجبهم
2019/07/03 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: qkrEoIdg7OM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 2-7-2019 | وفاة 3 عمال نتيجة احتراقهم داخل مركبة كبس النفايات اثناء تادية واجبهم) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 2-7-2019 | وفاة 3 عمال نتيجة احتراقهم داخل مركبة كبس النفايات اثناء تادية واجبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).

كامل التفاصيل في: قناة الشرقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا