2019/07/03 | 16:36

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تظاهر العشرات من منتسبي محطة الطاقة الحرارية في الناصرية..



والسبب؟

الاربعاء

03

تموز

2019 :

04:25 pm

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تظاهر العشرات من منتسبي محطة الطاقة الحرارية في الناصرية احتجاجا

على إحالة المحطة الى الاستثمار.

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