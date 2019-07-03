2019/07/03 | 16:36

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بالصور..



ذي قار تنظم وقفة تضامنية لدعم إدراج اثار بابل على لائحة التراث العالمي

نظم ناشطون وصحفيون ومختصون بالشان الاثاري اليوم وقفة تضامنية في

متحف الناصرية الحضاري بمدينة الناصرية لدعم مطلب العراق في ادراج

اثار بابل على لائحة التراث العالمي .

وقال مدير متحف الناصرية عامر عبد الرزاق ان الوقفة التضامنية

نظمت بمبادرة من المتحف وشرطة الاثار ومجلس المحافظة ودائرة السياحة

وعدد من المؤسسات الاعلامية ، والهدف منها دعم مشروع انضمام اثار

بابل الى الائحة التراث العالمي .

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