2019/07/03 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكدت ناجية ايزيدية من داعش خلال مؤتم صحفي، اليوم الاربعاء، ان الايزيديون يخافون كشف هوياتهم في المخيمات...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حقائق جديدة عن معاناة الايزيديين الناجين من داعش) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حقائق جديدة عن معاناة الايزيديين الناجين من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).