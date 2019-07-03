نائب: البرلمان سينهي جزء كبيرا من مناصب الوكالة قبل انتهاء تمديد الفصل التشريعي

2019/07/03 | 16:36

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، الأربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل قوائم تضم جزء كبيرا...

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