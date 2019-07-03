نائب يدعو لإشراك ممثلي نينوى في البرلمان بخطة اعمار المحافظة

2019/07/03 | 16:36

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بغداد:سومر نيوز

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الأربعاء، مجلس الوزراء إلى إشراك ممثلي المحافظة في مجلس النواب ...

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