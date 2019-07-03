2019/07/03 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقينا بأسف وحزن نبأ وفاة ٣ مواطنين من عمال بلدية الديوانية جراء احتراق عجلتهم اثناء ادائهم العمل في احدى مكبات النفايات في المدينة، واذ نتقدم لذويهم بخالص العزاء والمواساة نطالب بتحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادث امام الرأي العام ، كما نحث الجهات المعنية على تطوير اساليب وآليات الطمر الصحي للنفايات واتخاذ تدابير السلامة للحفاظ على ارواح العاملين.انه لأمر مؤلم ان تزهق ارواح الناس بهذه الطريقة نتيجة اخطاء بسيطة او نتيجة زهد الجهات المعنية بإجراءات وادوات السلامة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم يطالب بتحقيق عاجل في وفاة 3 عاملين من بلدية الديوانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم يطالب بتحقيق عاجل في وفاة 3 عاملين من بلدية الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).