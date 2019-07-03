2019/07/03 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توالت أحداث المشهد الميداني والأمني على الساحة السورية حملت أهم المستجدات .حلب: ـ قال مصدر عسكري إنَّ وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقتي السكري وأقيول بمدينة حلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00 وفي منطقة الشامي بريف حلب الشرقي الساعة 10.00.دير الزور: ـ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهم المستجدات على الساحة السورية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهم المستجدات على الساحة السورية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهم المستجدات على الساحة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).