مشعان الجبوري: ثورة مرتقبة “لطالبان عراقية” تهدد الدولة ولا تستطيع التصدي لها ..!!!

2019/07/03 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق قلل البرلماني السابق مشعان الجبوري من قلق البعض حيال عودة حزب البعث قائلا إنه اصبح شماعة مستهلكة وكوادره بين لاجئ خارج العراق ومجتث مشغول بلقمة عيشه.لكن الجبوري حذر في تدوينة على حاسبه في تويتر من خطرين امام العراق اولهما خطر الناقمين على سلطة فاسدة زورت اراداتهم في الانتخابات وثانيهما خطر الاطفال […]

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