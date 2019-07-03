بوتين يعلق العمل بمعاهدة خاصة بالصواريخ  مع الولايات المتحدة

2019/07/03 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما فدراليا لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.وجاء في نص المرسوم: “يعلق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي وقعها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في واشنطن في 8 ديسمبر عام 1987”.وأعلنت واشنطن في بداية العام الجاري عن انسحابها الأحادي الجانب من معاهدة الصواريخ هذه، متهمة […]

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