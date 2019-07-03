مجلس الأمن الوطني يعقد جلسته الدورية برئاسة عبد المهدي

2019/07/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية ، اليوم الاربعاء ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي .

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