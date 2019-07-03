2019/07/03 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطاقم التحكيمي لمباراة الشرطة و امانة بغداد يوم امس بقيادة مهند قاسم يقدمون شكوى ضد جماهير الشرطة لاعتدائها عليهم بعد انتهاء المباراة

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