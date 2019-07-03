أمنية كربلاء ترفع خمس سيطرات تفتيش داخلية

2019/07/03 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء ، الأربعاء، عن رفع خمس سيطرات داخلية في عموم المحافظة ونقل ملاكاتها الى السيطرات الخارجية .

وقال رئيس اللجنة عقيل المسعودي لــــ ( المستقلة ) ، إن “مجلس كربلاء قرر رفع خمس سيطرات داخلية عموم المحافظة ، بالإضافة الى رفع الحواجز الكونكريتية في شارع محكمة العطيشي قضاء الحسينية شمال المدينة “.

وأضاف إن “الملاكات الأمنية في تلك السيطرات تم تحويلهم الى سيطرات الطرق الخارجية لتعزيز الموجود واستثمار تلك الملاكات في وضع الكمائن وأعادة الانتشار الأمني “،

وبين أن “السيطرات التي رفعت ضمت ( 56 ، 57 ، 29 ) بالإضافة الى ركن البستان والقنطرة البيضاء “.

وتشهد محافظة كربلاء استقرارا أمنيا ولم تسجل أي خرق أمني يذكر لانتشار القوات الأمنية ضمن الحدود الواقعة بين محافظتي بابل والانبار بالإضافة الى الجهد الاستخباري “.

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