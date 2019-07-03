عبدالمهدي يترأس اجتماع مجلس الامن الوطني ويصدر عدد من القرارات المهمة

2019/07/03 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، عدة قرارات وتوصيات في مقدمتها ملف النازحين.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت

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