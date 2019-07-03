قوى سياسية: الامر الديواني الخاص بالحشد

2019/07/03 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، الأمر الديواني الصادر من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بـ”الناقص” فيما كشف سبب ذلك.

وقال القيادي في الائتلاف

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