الكعبي يطالب الاسراع ببدء مراحل إنجاز مشروع الابنية المدرسية

2019/07/03 | 16:56

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(المستقلة)..



طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي وزارة التربية الاسراع ببدء مراحل إنجاز مشروع الأبنية المدرسية المتوقف منذ سنوات.

وترأس الكعبي ،اليوم الاربعاء، الاجتماع الموسع الثاني مع مسؤولي الجهات التنفيذية المعنية بمشروع رقم (1) المتوقف منذ سنوات ، والخاص بإنجاز ابنية المدارس التابعة لوزارة التربية والبالغ عددها اكثر من 1500 مدرسة، بحضور عدد من النواب عن لجان التربية والخدمات ، ومدير عام الاصلاح الاقتصادي في مجلس الوزراء ومدير عام العقود في وزارة التخطيط ومدراء التخطيط والابنية المدرسية في وزارة التربية

وقال الكعبي اثناء الاجتماع ان” مجلس الوزراء والوزارة اقرا خارطة طريق بموجب قراره رقم “153 ” والذي حدد مهام كل جهة ووضع حلول ناجعة لحل مشكلة المشروع رقم (1) والمتعلق بالأبنية المدرسية ، وهنا يجب على الجهات التنفيذية استثمار هذا القرار وحجم الحلول الواردة فيه للبدء بالمشروع بشكل مجزأ والبدء بإنجاز الابنية “.

واضاف ان هذا المشروع معطل منذ سنوات بسبب مشاكل قانونية واخرى فنية وايضا تعاقدية واجرائية ، وجميعها تمت دراستها من قبل رئيس اللجنة الحكومية في مجلس الوزراء التي حرصت على تذليلها كلا حسب المسبب والاثار المترتبة ، وهنا على الجهات المعنية البدء بشكل فوري بخطوات انجاز المشروع ، متعهدا بتذليل اي عقبات تقف امام الانجاز.

وشدد على ان الاولية في عمل اللجان وايضا وزارة التربية هو هذا المشروع كونه يتعلق بالقطاع التربوي لأطفال العراق وهناك مشاكل كبيرة سببتها قلة الابنية المدرسية ويجب ان نضع لها حد بشكل سريع “.

وجرى خلال الاجتماع بحث اهم المعوقات التي تقف امام بعض الجهات ، وجرى الاتفاق على عدة توصيات لحلها بالتنسيق مع مجلس الوزراء والدوائر ذات العلاقة “.

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