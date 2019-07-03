محافظ بغداد يطلق اسم “المجاهد التربوي” على احدى مدارس الحسينية تثميناً لجهود المحاضرين

2019/07/03 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ بغداد فلاح الجزائري مدرستين في قضاء الحسينية بمواصفات حديثة ضمن حملة “خدمة بغداد شرف لنا”.وقال الجزائري خلال حفل الافتتاح اليوم إن “افتتاح المدرستين سيساعد على فك الاختناقات عن الدوام الثنائي والثلاثي”، معلناً اطلاقه تسمية (المجاهد التربوي) على إحدى المدرستين تقديرا لجهود المحاضرين الذين عملوا بصفة مجانية طوال مسيرتهم التطوعية خدمة للعملية التربوية.[…]

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