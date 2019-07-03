مجلس الامن الدولي يبحث ملف النازحين وعقود التسليح

2019/07/03 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية، اليوم الاربعاء ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" في مستهل الجلسة قدّم رئيس مجلس الوزراء ايجازا عن آخر التطورات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار".



واضاف" المجلس ناقش في اجتماعه عددا من المواضيع المعدّة لجدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وفي مقدمتها ملف النازحين".



واوشح" حيث جرى متابعة اوضاع النازحين وسبل توفير المتطلبات الأمنية وتأمين سبل عودتهم واستقرارهم ، كما بحث المجلس عقود التسليح ومذكرة التعاون بين العراق وارمينيا في مجال الأمن والدفاع".انتهى

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