التعليم النيابية: إجراءات التربية خلال امتحانات السادس إرهاب من نوع اخر

2019/07/03 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… وصفت لجنة التعليم النيابية، الأربعاء، إجراءات وزارة التربية الخاصة بالامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي بأنها إرهاب للطلبة، فيما عد مخرجات التربية غير مؤهلة لدخول الجامعات.وقال عضو اللجنة رياض محمد لـ/المعلومة/ ان “الوزارة تتبع إجراءات للحد من الغش في امتحانات السادس الإعدادي إرهاب من نوع أخر”.وأضاف ان ” من الممكن ان تكون […]

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